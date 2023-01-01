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野地造屋第3季:雙體船風格

探索頻道 - 今日 11:45PM
 
年輕夫妻傑森和凱西來到人煙稀少的聖赫勒納島野地造屋，從事建造業的傑森自己找團隊施工，在有限的時間和預算下建造夫妻心目中的夢想雙體船式住家，體驗野地造屋的辛苦與樂趣。

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