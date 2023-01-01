妖孽橫行的北宋年間為故事背景，江湖上忽然出現了神秘組織「霧隱門」，成員身懷絕技，代掌門老大(伍佰飾)一直杳無音訊，女隊長鐵蜻蜓(倪妮飾)被神秘對手奇襲而受到重創，諸葛青雲(大鵬飾)找到可能是掌門傳人來—半獸人小圓(周冬雨飾)，加上捕快刀宜長(李治廷飾)的介入，他們的奇幻冒險之旅就此展開……