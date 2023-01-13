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我的夢幻婚紗第19季:跟著感覺走
旅遊生活頻道
- 2023.01.13(五) 08:05PM
已經挑好儀式婚紗的史黛西，今天來挑一件適合婚宴穿的婚紗，距離婚禮只剩六週，她只能挑店內的庫存，卻沒有一件令史黛西滿意，這時史黛西看上了假人身上的婚紗，但銷售總監桃樂絲似乎不太願意讓她試穿…席拉是一位視障者，今天要來挑婚紗，看不見的席拉特別注重婚紗的布料和穿在身上的感覺，席拉試穿了一件藍迪和親友團都很喜歡的婚紗，然而她自己卻毫無感覺，她最終會聽從自己的感覺還是親友團的意見呢?
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