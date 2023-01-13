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布朗克斯動物園第5季:隔壁的亞洲象
動物星球
- 2023.01.13(五) 09:00PM
眼斑火雞在野外很少見，只有三個國家能見到，墨西哥、瓜地馬拉和貝裡斯，布朗克斯動物園孵出五隻小火雞，其中一隻有腱攣縮，腳趾往內蜷曲，所以需要穿特製的鞋子矯正，以免牠長大變成杵狀足，骨頭和腱都長好後會難以矯正。伊莎貝拉是北美河狸，牙齒出了問題，長不直，會往兩邊長歪，而且最近有顆牙齒斷裂，因此必須動手術將牙齒磨平整。亞洲象派蒂之前跟麥克欣住，但後來麥克欣罹癌，擴散到全身，園方不得已讓牠安樂死，現在園方希望讓海琵認識派蒂，共同展出兩隻象。
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