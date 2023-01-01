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管教惡貓第9季:寶寶的威脅
動物星球
- 今日 09:00PM
喜尼是柴克跟他前妻的貓，柴克跟梅若蒂絲同居後，喜尼開始在全家亂尿，他們不得已只好將沙發收進車庫，梅若蒂絲覺得喜尼亂尿的行為是她的問題，但傑克森認為他們病逝的愛犬鑽石留下氣味使喜尼對領域產生困惑，外加新領養的狗泰弟會把喜尼當成玩具追逐，使喜尼在家裡更沒安全感。黑貓史黛拉是艾瑞克和摩根的第一個寶貝，但後來兩人的女兒艾薇莉出生了，原本愛貓與飼主的相親相愛變成一團混亂，隨著史黛拉的攻擊行為愈來愈頻繁，父母擔心女兒受傷。
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