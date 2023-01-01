翻新中古車:美夢成真第2季:奧迪Q7

新手爸爸亞倫的夢幻車是奧迪Q7，是款豪華休旅車，很適合他帶全家大小遠行。他努力存錢，但家中迎來新的成員，買車基金銳減。本集節目中，麥克與艾維斯大顯身手，透過麥克高超的選車眼光、交易技術，以及艾維斯高超的修車技術，幫助亞倫美夢成真。