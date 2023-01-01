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車手

衛視電影台 - 今日 11:10PM
電影講述一個警匪追車故事，發生在警隊交通部的精英隊。阿翔(余文樂飾)是隊中「隱形戰車」的新隊員，與老差骨盧峰(黃秋生飾)拍檔，兩人經常並肩作戰。阿翔駕駛偽裝的警車，隱沒在路上追緝目標。

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