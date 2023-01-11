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妙妙犬布麗:1

BBC CBeebies - 2023.01.11(三) 07:45PM
 
哈妮遲遲無法看醫生，因為賓果醫生正忙著替其他更嚴重的病患治療，櫃台小姐布麗與告訴她要有耐心，有些病例是很棘手的。

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