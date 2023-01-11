科莫多水世界第1季:航海家與定居者

科莫多國家公園是大自然雕塑的傑作，在這裡，萬物都是大自然的子民，遵守自然界的規則，且讓我們進入這裡的水世界，見識更多不可思議的居民。有些動物不停移動，生命就是一場旅程；有些動物看似一動也不動，實際上住在生機蓬勃的環境裡。