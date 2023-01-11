Home > 頻道 > 電影頻道 > 衛視電影台 > 轉彎之後

轉彎之後

衛視電影台 - 2023.01.11(三) 09:30PM
 
香港女生阿嵐(顏卓靈飾)，在電視新聞報導中，看到一個跟自己一模一樣的台灣女孩王乙芳！對王乙芳充滿好奇的阿嵐，在臉書上找到王乙芳的頁面，決定到台灣尋找這個謎團的答案，因此展開了一次台灣單車環島之旅…

澳門有線電視

客戶服務

電視服務

宣傳服務

頻道介紹

外部連結