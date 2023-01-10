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蛋糕天王第9季:沙烏地阿拉伯的訂單

旅遊生活頻道 - 2023.01.10(二) 07:35PM
 
巴迪這回要進行最遠的運送，把蛋糕送到沙烏地阿拉伯的MiSK全球論壇，藉此之便，他也參觀了當地的街區以及義大利烘焙坊，並在當地小試身手。

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