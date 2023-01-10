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野動物牠最毒第1季:下

動物星球 - 2023.01.10(二) 09:00PM
 
世界上的有毒動物用毒物和毒液互相對抗了好幾百萬年，地球上每個角落都是戰場，牠們躲在海床底下、埋伏在黑暗的縫隙裡、穿梭在濃密的樹叢中。精心淬鍊出的致命混合物，一滴就能要命。且跟著節目的腳步，一睹森林和草原裡，各種知名有毒動物的獨門絕技。

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