野動物牠最毒第1季:下

世界上的有毒動物用毒物和毒液互相對抗了好幾百萬年，地球上每個角落都是戰場，牠們躲在海床底下、埋伏在黑暗的縫隙裡、穿梭在濃密的樹叢中。精心淬鍊出的致命混合物，一滴就能要命。且跟著節目的腳步，一睹森林和草原裡，各種知名有毒動物的獨門絕技。