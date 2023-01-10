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單挑求生高手第3季:亞馬遜
探索頻道
- 2023.01.10(二) 09:55PM
十二年前，艾德因徒步走完亞馬遜而聲名大噪。本次他回到熟悉的地方，與前海軍陸戰隊員唐尼達斯特一較高下。比賽一開始，不諳水性的艾德便遭遇挫敗。深入宛如迷宮的亞馬遜雨林，潮濕而悶熱的環境令人苦不堪言、大雨亦不時來攪局，與此同時兩人還得留意無處不在的劇毒生物。究竟重回故鄉的艾德能否占上風，順利打敗身手矯健的唐尼呢？
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