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蛋糕天王第9季:美夢成真

旅遊生活頻道 - 今日 07:35PM
卡洛請巴迪做薑餅人蛋糕送到幼兒園，巴迪當然是義不容辭。另外火紅歌手肥仔喬要辦慶功宴，他女兒是蛋糕天王粉絲，當然就拉了父親來找巴迪做蛋糕。

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