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野生王朝第1季:中
動物星球
- 今日 09:00PM
對許多非洲的野生動物來說，想在莽原上成功活下去的關鍵就是家庭，雖然沒有一模一樣的家庭，但是它們都有一個共同點，在面對新的一天，迎接全新挑戰的時候，只有團結才會更強大，不管是河馬、大象、豺犬、鬣狗、條紋獴，甚至是印度洋上的海豚，除了擁有各自的生存戰略，牠們還要靠彼此之間堅固的連結、互助合作跟協調，才能成為地表上堅不可摧的野生動物群。
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