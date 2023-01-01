對許多非洲的野生動物來說，想在莽原上成功活下去的關鍵就是家庭，雖然沒有一模一樣的家庭，但是它們都有一個共同點，在面對新的一天，迎接全新挑戰的時候，只有團結才會更強大，不管是河馬、大象、豺犬、鬣狗、條紋獴，甚至是印度洋上的海豚，除了擁有各自的生存戰略，牠們還要靠彼此之間堅固的連結、互助合作跟協調，才能成為地表上堅不可摧的野生動物群。