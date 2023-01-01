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金礦的賭注:前進舊礦區第4季

探索頻道 - 今日 09:55PM
本集圖林團隊一邊以溜洗速率較低的老丹洗礦機溜洗礦砂，一邊緩慢地將洛奇洗礦機開至礦場。然而在洛奇就位後，他們又面臨抽水機不足和接水管的考驗，究竟他們是否能克服萬難，展開溜洗作業呢？

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