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西遊記·女兒國

衛視電影台 - 今日 11:05PM
唐僧師徒途經忘川河，激怒河神，誤入西梁女界，眾人發現這個國家只有女性，建國以來此地就沒來過男性，視男人為天敵，典籍中更有預言，有朝一日會有東土而來的僧人帶著猴子、豬和小藍人闖入，是女兒國走向毀滅之時。

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