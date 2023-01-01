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國家安全

HITS Movies - 今日 06:00PM
自小就立志要成為員警，卻只能在國家安全機構裡當小保安的俄爾和木訥保守的員警漢克在一次例行交通檢查中相遇，意外發現了一個走私集團的大陰謀，並由此捲入了重重危險之中。

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