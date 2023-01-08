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網路交友型不型第1季:第4集
旅遊生活頻道
- 2023.01.08(日) 07:35PM
服飾專家克林頓凱利與網路約會達人黛文希夢專門替客戶進行大改造，讓他們能在網路上呈現最亮眼的一面，進而尋覓到真愛。這次的對像是之前受過情傷的蘿莎麗，她用全黑的強勢造型武裝自己，而且臉上無笑容。克林頓替她搭配出五顏六色的服裝造型，同時替她打造較柔和的妝容。黛文則鼓勵她走出陰霾，在新自介上傳有表現出蘿莎麗內心真正陽光快樂那一面的照片。
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