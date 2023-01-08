海洋小宇宙第1季:棲身之所

海洋覆蓋著地表超過三分之二的面積，但人類究竟對它瞭解多少？這個環境既脆弱又殘酷，動物得想辦法在裡面活下來。動物就和人類一樣，不能只仰賴食物存活，還要找到適合自己的棲身之所來保護自己和養育後代。南美海獅每年都會聚集在一起生產，這種集體生產的策略可以提供小海獅額外的保障，母海獅之間也會一起育幼，互相照顧彼此的小海獅。對某些動物來說，庇護所可能就是家庭所在的地方，但對其他動物而言，更要具備躲藏、安全玩耍和育幼的功能。