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揭開木乃伊第1季:高山謎團
探索頻道
- 2023.01.08(日) 09:55PM
1999年3月16日，一支國際探險隊在北阿根廷的尤崖雅科山頂，發現三具冰凍的木乃伊，6700公尺的高度使其成為全球最高的考古地點。這幾具保存良好有五百年之久的木乃伊，被發現是印加人的孩童人祭，但他們離家有1900公里，印加人為何大老遠從秘魯庫斯科走到這裡，爬上6700公尺的高山，在偏遠峰頂上獻祭孩童？主持人拉米發現答案很可能與失落的印加黃金太陽盤有關，太陽盤上神祕的能量線可能是路線指引，為此拉米將親自攀爬能量線指向的高峰，企圖找到儀式地點作為證明。
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