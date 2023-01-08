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掃毒2天地對決

衛視電影台 - 2023.01.08(日) 09:30PM
 
本來四分天下的毒品市場，自黑幫「正興」門生地藏與墨西哥大毒梟跨境合作擴展勢力，再加上一連串的黑吃黑，弄得「毒界」風聲鶴唳。原來，餘順天和地藏有不可告人的同門關係，一場天地對決勢必爆發。

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