海洋小宇宙第1季:家族群聚

海洋覆蓋著地表超過三分之二的面積，但人類究竟對它瞭解多少？這個環境既脆弱又殘酷，動物得想辦法在裡面活下來。很多動物會仰賴體型、速度和力量，但有些動物演化出家族群聚的特性，以數量優勢增加存活機率。母抹香鯨就是一種高度群居的動物，牠們會以鯨群為單位養育小鯨。秘魯鰹鳥伴侶也會相守一輩子，由公鳥和母鳥輪流為幼鳥覓食，以家庭為重就是這些動物的生存之道。