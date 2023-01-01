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管教惡貓第9季:最後的抵抗

動物星球 - 今日 09:00PM
 
主持人在本集節目中來到加州雷敦多比奇，幫助無法相處的兩隻貓。他運用餵食練習將彼此的距離慢慢拉近，熟悉對方的氣味，之後再慢慢揭開毯子，習慣看到彼此後，拉開隔開兩隻貓的柵門，讓牠們真正接觸，並且成功達成任務。

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