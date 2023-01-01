Home > 頻道 > 教育/紀實 > 探索頻道 > 金礦的賭注急流篇第5季:爆發臨界點

金礦的賭注急流篇第5季:爆發臨界點

探索頻道 - 今日 08:05PM
 
在本集節目中，達斯汀的團隊為了一塊擋路的巨石傷透腦筋，即使出動爆破機也幾乎沒有進展。佛萊德迎來78歲生日，並以潛水作為慶祝生日的方式。凱拉團隊找到富礦線，有良好的進展，然而隊員之間卻爆發衝突。

澳門有線電視

客戶服務

電視服務

宣傳服務

頻道介紹

外部連結