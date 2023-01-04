花豹天后第1季:上集

塞倫蓋提北部的濱岸林是一片緊鄰著炙熱平原的多蔭灌叢，為各種動物提供了多樣的生態棲位，這裡也是一隻母花豹的地盤，在牠的活動範圍裡，可能幾天不見牠的蹤影，接著又突然出現，奪走獵物的生命。對某些森林動物來說，牠的出現就像死神突然降臨，牠來無影去無蹤，是濱岸林的神秘天后。