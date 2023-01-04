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大白鯊戰場
探索頻道
- 2023.01.04(三) 08:05PM
鯊魚從海裡直衝而出，再重重落回水中，激起滔天浪花、驚天巨響，這種行為稱為「躍身」。鯊魚研究專家米雪兒茱兒欲瞭解白鯊進行「躍身」的原因，一切似乎不只是為了捕食這麼簡單，鯊魚很有可能是靠這樣向同類傳達訊息。米雪兒和她的團隊決定出海錄製白鯊躍身的聲音，再重播給白鯊聽，藉此觀察牠們的反應，以推斷躍身的聲音對白鯊來說代表什麼意義。
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