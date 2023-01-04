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喜歡妳是妳
衛視電影台
- 2023.01.04(三) 09:30PM
2001年，二人同是高材生，就讀香港傳統名校女校。每日徘徊在聖母像下，卻因青春期的性別迷思，產生出一段不知是友情還是愛情的關係。第一次動心，第一次拖手，第一次親吻。這段感情的遺憾的是，一人歸納為愛情，而令一位卻總結為成長。藍被邀請作悅的伴娘，這殘酷的婚禮，把二人再一次拉近。藍拖著悅的手，在眾目睽睽下進場，把自己的最愛，交給如今她的最愛。這條路，是對青春的告白，還是告別？
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