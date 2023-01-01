安德魯來晚餐第2季:巫佳波

麥西和安娜瑪莉巫佳波非常重視要將家中料理文化傳承給六個孩子。麥西是薩摩亞人，因此家中常常出現薩摩亞傳統料理。六個孩子從小就會進廚房幫忙，從直接動手做當中學習如何做菜。媽媽安娜瑪莉娘家開外燴公司，她也將她爸爸的拿手好菜帶入自己的家庭。