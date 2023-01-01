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安德魯來晚餐第2季:巫佳波

旅遊生活頻道 - 今日 08:05PM
麥西和安娜瑪莉巫佳波非常重視要將家中料理文化傳承給六個孩子。麥西是薩摩亞人，因此家中常常出現薩摩亞傳統料理。六個孩子從小就會進廚房幫忙，從直接動手做當中學習如何做菜。媽媽安娜瑪莉娘家開外燴公司，她也將她爸爸的拿手好菜帶入自己的家庭。

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