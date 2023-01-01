大自然的奇幻時刻第1季

這個世界充滿奇幻時刻，只要仔細觀察就會發現。無論晝夜，不分季節，大自然日復一日，時時刻刻都在展現奇蹟。在萬物甦醒的春天、氣候溫暖的夏天、稍縱即逝的秋天，以及嚴寒刺骨的冬天，大自然的奇幻時刻週而復始，生生不息。