彼得克勞奇的美好足球隊第1季

2021至2022年的足球賽季進入尾聲，彼得克勞奇的足球隊執董任期也即將告終，但還有兩大願望在他的心中盤旋。杜奇隊在等待搬家的這幾年始終缺乏固定訓練場，全國各地更有許多球隊因東家貪圖虛名而走上絕路。彼得除了積極與政府磋商，更規劃了遊行來喚起大眾重視草根足球面臨的危機。