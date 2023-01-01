English
繁體中文
有線呈獻新一季2022年度足球賽事
有線呈獻新一季2022年度足球賽事
有線7大新媒體頻道
有線7大新媒體頻道
立法會直播室全體會議
全程直播立法會
Home
>
頻道
>
教育/紀實
>
探索頻道
> 彼得克勞奇的美好足球隊第1季
彼得克勞奇的美好足球隊第1季
探索頻道
- 今日 08:05PM
2021至2022年的足球賽季進入尾聲，彼得克勞奇的足球隊執董任期也即將告終，但還有兩大願望在他的心中盤旋。杜奇隊在等待搬家的這幾年始終缺乏固定訓練場，全國各地更有許多球隊因東家貪圖虛名而走上絕路。彼得除了積極與政府磋商，更規劃了遊行來喚起大眾重視草根足球面臨的危機。
«上一頁
下一頁»
澳門有線電視
公司資料
最新消息
就業機會
技術應用
聯絡我們
免責聲明
服務條件
道路工程通告及
處罰政策和措施
客戶服務
收費標準
申請辦法
覆蓋大廈
常見問題
電視服務
酒店電視服務
家庭電視服務
宣傳服務
電視製作
電視廣告
大型戶外廣告/電子屏幕
網站推廣
電話語音系統
廣告代理
多元合作平台
頻道介紹
所有電視頻道
頻道節目表
電子頻道表
精彩節目
外部連結
購物
澳門售票網
動感教菁
有線與公天
有線管理系統
Copyright © 2023 Macau Cable TV, Ltd. All Rights Reserved.