續集中劉青雲扮演上流社會的股壇富豪羅敏生，因一次車禍發現自己被神秘恐份子阿祖(吳彥祖飾)竊聽他在股市的內幕買賣，令股壇響噹的人物人心惶惶，掀起連環因果的大陰謀。充滿熱血的反恐幹探何智強(古天樂飾)奉命調查，發現操縱羅敏生的背後均與壟斷香港股壇的神秘組織「地主會」有所關。三人走在一起，令衝突一觸即發…