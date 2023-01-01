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全球探險衝衝衝:3

BBC CBeebies - 今日 07:30PM
緒莉在學院完成飛行比賽，塔拉大受啟發嘗試駕駛格裡飛行器，她卻撞上了一個脆弱的海蝕門，而且很有可能會崩塌在她身上，所以全球探險隊員必須趕去救她。

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