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農村女孩料理趣第8季:港式點心約會夜
旅遊生活頻道
- 今日 08:05PM
今晚茉莉要跟老公來場港式點心約會夜，茉莉準備了豪華的牛排刈包搭配香濃的花生醬，以及包入滿滿蔬菜的水煎包，以及可口的鮮蝦小吐司，最後是經典的蛋塔。
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