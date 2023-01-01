English
繁體中文
有線呈獻新一季2022年度足球賽事
有線呈獻新一季2022年度足球賽事
有線7大新媒體頻道
有線7大新媒體頻道
立法會直播室全體會議
全程直播立法會
Home
>
頻道
>
教育/紀實
>
動物星球
> 大戰狐猴島第1季:朝代更迭
大戰狐猴島第1季:朝代更迭
動物星球
- 今日 08:00PM
時序來到12月，貝亨提保護區的雨水不多，新鮮果子跟樹葉變得很少，為了生存，各個狐猴幫無視地盤邊界的存在，開始突襲敵幫的地盤，遺址幫的水晶因此封鎖自己的領土，守著有食物的陸龜圍欄，卑微的艾瑞卡只好自己去找食物吃，但這次，有七隻狐猴跟牠一起偷溜出去；博館幫是當地第二大狐猴群，當家的凱媞學習能力強，能抓準時機做出正確決定，牠的博館幫正逐漸在崛起，凱媞的寶寶瑪雅強壯又勇敢，要是有一天能成為女王，許多環尾狐猴的生存可能都要依賴牠。
«上一頁
下一頁»
澳門有線電視
公司資料
最新消息
就業機會
技術應用
聯絡我們
免責聲明
服務條件
道路工程通告及
處罰政策和措施
客戶服務
收費標準
申請辦法
覆蓋大廈
常見問題
電視服務
酒店電視服務
家庭電視服務
宣傳服務
電視製作
電視廣告
大型戶外廣告/電子屏幕
網站推廣
電話語音系統
廣告代理
多元合作平台
頻道介紹
所有電視頻道
頻道節目表
電子頻道表
精彩節目
外部連結
購物
澳門售票網
動感教菁
有線與公天
有線管理系統
Copyright © 2023 Macau Cable TV, Ltd. All Rights Reserved.