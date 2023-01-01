大戰狐猴島第1季:朝代更迭

時序來到12月，貝亨提保護區的雨水不多，新鮮果子跟樹葉變得很少，為了生存，各個狐猴幫無視地盤邊界的存在，開始突襲敵幫的地盤，遺址幫的水晶因此封鎖自己的領土，守著有食物的陸龜圍欄，卑微的艾瑞卡只好自己去找食物吃，但這次，有七隻狐猴跟牠一起偷溜出去；博館幫是當地第二大狐猴群，當家的凱媞學習能力強，能抓準時機做出正確決定，牠的博館幫正逐漸在崛起，凱媞的寶寶瑪雅強壯又勇敢，要是有一天能成為女王，許多環尾狐猴的生存可能都要依賴牠。