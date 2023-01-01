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會喝的這群人第1季:第8集
旅遊生活頻道
- 2023.01.01(日) 08:05PM
本集是這群人常去的美食店特輯，首先來到大哥鐘赫常光顧的鰻魚料理店，這次吃鰻魚配的不是一般的燒酒，而是覆盆子酒，弟弟們第一次看到鰻魚涮涮鍋覺得很新奇，而海鰻生魚片配上獨家的柚子味大醬也很好吃。接著分成兩組，一組來到東民去了15、16年的鴨肉湯店，還推薦吃鴨肉湯一定要先吃鴨脖，以及鴨脖該怎麼吃才對。另一組則來到圭賢剛出道不久，透過朋友介紹而知道的辣燉排骨店，剛好拍攝當天下雨，為那次的晚餐增添感性。
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