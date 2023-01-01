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單挑求生高手第2季:艾德Vs凱佛諾

探索頻道 - 2023.01.01(日) 08:05PM
艾德對上好萊塢特技女演員凱佛諾，挑戰中國四川的四姑娘山。從四千六百公尺高的雪地出發，在零下低溫、罕無人煙的雪山中，歷經五天四夜，徒步45公里，攀上位於五千公尺高的巴朗山上。沿途不只面臨失溫與高山症的死亡威脅，還要克服重重障礙，翻山越嶺才能獲得最後的勝利。

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