單挑求生高手第2季:艾德Vs凱佛諾

艾德對上好萊塢特技女演員凱佛諾，挑戰中國四川的四姑娘山。從四千六百公尺高的雪地出發，在零下低溫、罕無人煙的雪山中，歷經五天四夜，徒步45公里，攀上位於五千公尺高的巴朗山上。沿途不只面臨失溫與高山症的死亡威脅，還要克服重重障礙，翻山越嶺才能獲得最後的勝利。