當專業竊賊尼克威爾斯決定現在是時候與他的女友黛安安頓下來，並經營自己的合法生意，也就是在蒙特利爾開一家爵士樂夜總會，但是他的朋友和合作夥伴麥斯卻有其他計畫。由於欠下犯罪頭目一大筆債務，麥斯需要尼克做最後一次搶劫案：幫助新手小偷傑克泰勒由海關大樓裡偷取價值三千萬美元的權杖。受到六百萬美元酬勞的驅使，尼克勉強同意接下這項工作。但開始時一個安全的賭注變成了高風險的賭博，因為他們之間的自尊心起衝突，讓他們全都會遭殃。