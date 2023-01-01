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當鋪之星

歷史頻道 - 今日 06:10PM 節目表
 
《當鋪之星》遇到超級英雄，產生一堆爆炸能量。瑞克的蜘蛛感應對真實尺寸大小的蜘蛛人以及罕見的原始《復仇者聯盟》和《X戰警》連環漫畫產生了效果。

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