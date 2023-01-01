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小貓與小狗:1

BBC CBeebies - 今日 06:45PM
 
小貓與小狗在清理窗戶。你看得出小貓在平台上，是往上還是往下嗎？小貓與小狗也會幫忙小小調查家觀察葡萄乾在氣泡水中浮沉的情況。

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