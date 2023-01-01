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逃出魔幻紀: 叢林挑機

AXN - 今日 08:00PM 節目表
 
1995年《野蠻遊戲》相隔22年後的續集，描述號稱史上最失控的桌遊遊戲，這回變成最夯桌機，將再次引爆一段刺激驚險的奇幻冒險故事。4位留校察看的青少年意外中發現一款電玩遊戲，點選開始後竟離奇被帶進電玩世界裡，成為遊戲中的電玩角色。「史賓賽」變身成為「最狂冒險家布雷史東博士」(巨石強森 飾演)、足球員「冰箱」成為身材縮水的「動物學家」(凱文哈特 飾演)、校園哈燒正妹「貝芬妮」更是變成「中年發福的地圖教授」(傑克布萊克 飾演)、而只會讀書的「瑪莎」則變身名模等級的「最辣戰士」(凱倫吉蘭 飾演)。

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