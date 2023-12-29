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疼痛之王

歷史頻道 - 2023.12.29(五) 05:20PM 節目表
 
羅伯和亞當選擇三種看起來不怎麼樣、通常養在家中水族箱的生物，測試牠們給人的疼痛感，並繼續摧毀上百萬個兒童心中的熱門卡通電影角色形象。

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