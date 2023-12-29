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BTK：連環殺手的自白

罪案偵輯頻道 - 2023.12.29(五) 04:00PM 節目表
 
凱瑟琳·拉姆蘭德醫師取得第一手資料，深入探討BTK殺手丹尼斯·雷德的心智，以及導致他被逮捕的致命錯誤。

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