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獨行俠：技能挑戰

歷史頻道 - 2023.12.27(三) 06:10PM 節目表
其中三位最強壯的《獨行俠》參與者接受由其中一人設計的野地技藝挑戰：僅使用幾種令人驚訝的工具在三天內建造擋土房。

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