Home > 頻道 > 高清頻道 > Lifetime > 凱希亞·科爾：我的歌聲傳奇

凱希亞·科爾：我的歌聲傳奇

Lifetime - 2023.12.27(三) 10:00PM 節目表
獲葛萊美獎提名的凱希亞·科爾首次出演，在這部傳記片中演回自己。本片追隨凱希亞從初出道走到擁有多白金唱片銷售的傳奇之路。

澳門有線電視

客戶服務

電視服務

宣傳服務

頻道介紹

外部連結