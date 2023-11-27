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美國忍者王 (第十二季)

AXN - 2023.11.27(一) 01:40PM 節目表
第二場資格賽設有6個障礙，包括本年度的新項目吊環圈套和搖擺雙橋，以及刺激的摩天輪輪轉和最為經典的巨型峭壁。

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