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柯克·富蘭克林的「聖誕福音」

Lifetime - 今日 10:00PM 節目表
 
聖誕節的前一個月，一位年輕的助理牧師被派往一個新的教堂。與她的新會眾團結在一起，她找到了新的歸屬，並在這段旅途中與小小的聖誕浪漫故事不期而遇。

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