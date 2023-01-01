Home > 頻道 > 卡通/連續劇/戲劇 > 罪案偵輯頻道 > 黃金48小時之後

黃金48小時之後

罪案偵輯頻道 - 今日 06:35PM 節目表
 
一名男子遭到殺害，另有數人受傷，於是土爾沙刑警和地方檢察署與無家可歸的團體合作，要證明潛在瘋狂殺手的罪行。

澳門有線電視

客戶服務

電視服務

宣傳服務

頻道介紹

外部連結