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繼承疑雲

Lifetime - 今日 10:00PM 節目表
 
黛安娜收到消息，得知自己繼承了姑姑的一棟房子。房地產律師馬特堅持要她留下來過聖誕，並一起處理繼承事宜。黛安娜在逗留期間發現了一些線索，揭示姑姑可能死於謀殺。

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