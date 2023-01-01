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鬼靈精怪大酒店3: 怪獸旅行團

AXN - 今日 06:15PM 節目表
 
全新電影《尖叫旅社3：怪獸假期》，最受歡迎的怪獸成員全數到齊！為了感謝德古拉每天認真工作的辛勞，大夥驚喜計畫一趟最豪華的瘋狂郵輪假期，決心要讓德古拉好好「鬆」一下充電！但沒想到德古拉掉入船長的陷阱 !

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